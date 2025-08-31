Una richiesta da parte di alcuni cittadini che ogni giorno devono combattere contro gli indisciplinati che rendono una delle vie più trafficate della città in una vera e propria giungla. “Parcheggiano sulle strisce pedonali, transitano contro mano, parcheggiano in divieti di sosta: ogni giorno è pressoché una lotta per noi che viviamo in questa via”.

Le richieste: “Speriamo in un intervento più mirato e deciso da parte delle autorità preposte. Considerato che chi commette le infrazioni non ha rispetto nemmeno per i disabili, auspichiamo che i vigili possano far capire loro che devono attenersi alle norme stradali per il bene e la sicurezza di tutti”.