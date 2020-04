Monserrato, il Comune lavora in smart working: riapre anche lo Sportello Europa

Con delibera Assessoriale n°34 dell’8 aprile 2020 a cura dell’Assessorato Politiche Sociali, Lavoro, Famiglia, Salute, Ufficio Europa l’Antenna Eurodesk del Comune di Monserrato proseguirà le seguenti attività in modalità smart working.

Sottolinea il Sindaco di Monserrato Antonio Tomaso Locci: “Priorità della nostra amministrazione è di proseguire con tutti i servizi offerti ai cittadini, riconvertendo le attività in smart working per tutta la durata dell’emergenza Covid-19.

E lo stesso è avvenuto per lo Sportello Eurodesk di Monserrato che continuerà ad offrire i suoi servizi anche in modalità on line”.

Gli fa eco l’Assessore competente Tiziana Mori: “Abbiamo preso l’impegno con i cittadini di portare avanti diverse attività con l’Ufficio Europa per dare ausilio ai cittadini nell’ambito specifico, della progettazione Europea e della partecipazione a bandi, ma pure quello di creare opportunità di lavoro, stage, tirocinio e formazione per tanti giovani e studenti.

Da una riunione operativa con la referente del Servizio, la dott. Ssa Deidda sono emerse delle nuove modalità operative da effettuarsi on line per continuare a dare ausilio agli utenti anche durante l’emergenza Covid-19″.

Ecco i servizi offerti:

– sostegno nella redazione e compilazione del CV e della lettera motivazionale in lingua italiana, inglese e francese

– sostegno nella ricerca di offerte di lavoro e rispettiva candidatura

– sostegno nella ricerca di bandi e progetti europei e supporto a distanza per l’iscrizione ai portali dedicati

– pubblicizzazione di bandi, progetti europei e offerte di lavoro tramite mail e pagina FB dedicata

– sostegno all’utenza attraverso piattaforme e strumenti online

– attività in e-learning