Monserrato, gravissime le condizioni del centauro rimasto coinvolto nell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo il ponte “Emanuela Loi”: ha fratture in tutto il corpo, l’impatto con la vettura lo ha scaraventato oltre il guard rail. Dalle prime ricostruzioni, una Opel Corsa ha effettuato una manovra non consentita, voleva svoltare a sinistra. In quell’istante, però, è sopraggiunto il motociclista, un 42enne residente a Monserrato, che non ha fatto in tempo a frenare e si è schiantato contro la macchina. L’urto è stato violentissimo: l’uomo è volato giù dalla scarpata, la sua moto è stata scaventata a trenta metri di distanza dall’impatto.

Le condizioni del centauro sono sembrate sin da subito gravissime: ora si trova ricoverato in prognosi riservata al Brotzu.