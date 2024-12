Auto d’epoca in passerella domenica nello “Spazio Polivalente della Parrocchia del S.S.Redentore “, in Via San Lorenzo, in occasione dell’apertura dell’anno Giubilare e della ricorrenza annuale del 70° anniversario della Fondazione della Parrocchia del S.S. Redentore.

Sin dalle prime ore del mattino gli autoveicoli storici hanno raggiunto l’abitato, provenienti da numerose localita’ dell’Isola, schierandosi nell’area a loro dedicata.

I visitatori hanno potuto così ammirare le stupende autovetture presentate dall’ Associazione AMAME di Monserrato, tra cui le intramontabili Fiat 500, le Autobianchi Bianchina, le Autobianchi A 112 ed ancora Fiat 124 Sport Spider e tante altre, tenute tutte in maniera impeccabile e che hanno regalato ai presenti sorrisi ed emozioni, nonchè le auto esposte dal “Classic Team S.Sperate”, anch’esse bellissime ed estremamente curate.

Prestigiose sono state altresì le automobili esposte dal Gruppo “Old Cars Friends”, tra cui alcuni esemplari in condizioni eccellenti di Lancia Fulvia Coupe’, ripettivamente uno del 1974, due del 1975 e uno del 1976 ed ancora Fiat 850 CC del 1962, Fiat 500 D del 1963, Lancia Flavia Coupe’ del 1967, Lancia 2000 del 1973, Mg B del 1973, Alfa Romeo Giulia Super del 1973, Bmw 2002 Tii del 1974, Volkswagen Maggiolone del 1974, Citroen Dyane 6 del 1976, Fiat X 1/9 del 1976, Alfa Romeo Giulietta del 1981, nonchè alcuni stupendi esemplari di Fiat 500.

A seguire. poi. Alfa Romeo Nuova Giulia, Mini Cooper, Fiat 500 Sporting, Bmw Z3, Lancia K, Jaguar S TYpe, Mazda Mx 5, Peugeot 206 Cc.

Presenti inoltre alcuni modelli di autovetture provenienti da San Gavino e tanti altri ancora tra cui una stupenda Fiat 500 C, Uno turbo, Fiat 2300, Fiat 126, Alfa Romeo Giulietta Berlina del 1963, Fiat 850 Abarth, Alfa 75, Mercedes Slk ed altre ancora.

In un’atmosfera di amicizia e solidarietà, è stato offerto agli Equipaggi un graditissimo rinfresco accompagnato dal brindisi per la fine dell’ anno appena trascorso e l’inizio del nuovo.

Successivamente, gli equipaggi hanno effettuato un giro per le vie dell’ abitato raggiungendo poi i rispettivi luoghi di residenza.

Grande è stato l’impegno profuso dall’ Associazione AMAME, dai volontari e da tutti coloro che hanno contribuito, assieme a Don Nicola, allo svolgimento dell’evento nel modo più ottimale, consentendo a tutti i partecipanti di trascorrere una mattinata all’ insegna della passione per il motorismo storico, dell’ amicizia e del sano divertimento.