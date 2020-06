Monserrato, è guerra a zanzare, blatte e topi: “Fate le disinfestazioni anche da aprile sino a settembre”

Disinfestazione dal mese di marzo e successivamente da aprile sino a settembre per ridurre la proliferazione delle zanzare. Questo è l’oggetto dell’interpellanza presentata dai consiglieri Valentina Picciau, Capogruppo Pauli Monserrato, e Andrea Zucca, Capogruppo La Svolta, per contrastare opportunamente il fenomeno assai fastidioso che ogni anno si ripresenta anche per i paulesi.

La via Riu Mortu, nella sua cosiddetta parte bassa, costeggia andando verso la rotatoria “Ponti Paris” un’area umida nel quale, escluso l’inutilizzato impianto sportivo denominato “Comparto 8”, si estende una vegetazione che favorisce la nidificazione delle zanzare.

Situazione molto simile è presente nella zona Via Caracalla/Via Porto Botte, nelle zone di edilizia spontanea e in quasi tutto il territorio comunale.

Come indicato dalle linee guida delle più grosse aziende di disinfestazione d’Italia “la disinfestazione delle zanzare deve partire dal mese di marzo, con interventi anti-larvali in tutti i luoghi con ristagni d’acqua (vasche di ristagno, fognature, tubi) e successivamente da aprile a fine settembre con interventi di disinfestazione adulticida. Naturalmente i fenomeni atmosferici influenzano molto l’esito e la cadenza degli interventi.”

Non solo zanzare, anche insetti e ratti. “Gli interventi di derattizzazione hanno significato e sono efficaci solo se vengono accompagnati da un continuo e costante monitoraggio dell’evoluzione dell’infestazione anche in relazione al territorio circostante. In molti consigliano anche l’utilizzo di ulteriori strumenti di prevenzione con le relativi istruzioni su come allontanare i topi. Tra questi figurano gli ultrasuoni per topi, che emettono onde sonore a frequenze molto elevate, e il repellente per topi.”

L’ultima volta che è stato effettuato anche il servizio di prevenzione a Monserrato risale al 2013, quando assessore all’ambiente era proprio Andrea Zucca. “Chiediamo al Sindaco e all’Assessora competente – spiegano Zucca e Picciau –

quando, come e se si intenda intervenire, per quanto ormai fuori dai tempi di intervento anti-larvari che avrebbero ridotto la proliferazione e se si intenda per il futuro, mettere a bilancio le cifre necessarie agli interventi preventivi anti larvari e anti ratti”.