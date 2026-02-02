Un po’ di sollievo per chi in città è a caccia di un parcheggio: pochi quelli disponibili rispetto alle esigenze di un territorio in crescita, punto strategico per tutto l’hinterland cagliaritano, in crisi, da sempre, con la questione sosta. Parallelamente all’esigenza di riqualificare le aree abbandonate, scatta il piano parcheggio: “Queste aree, in condizione di degrado da sempre, verranno completamente riqualificate con la creazione di ben 50 parcheggi e di aree verdi attrezzate, comprese di giochi per bambini”.
Un impegno “per restituirle ai cittadini in maniera decorosa ed utile, nei giorni scorsi la nostra amministrazione ha consegnato all’impresa appaltatrice le aree di cantiere in via Monte Marganai”.
Un lavoro da 350 mila euro che “dimostra che i fatti contano: l’attenzione per i cittadini da parte della nostra amministrazione risolve situazioni persistenti da tanti anni e che non sono mai state affrontate dalle precedenti amministrazioni” prosegue Locci.
Una risposta alle critiche: “Tutto ciò, al contrario di quanto alcuni continuano ad affermare, dimostra ancora una volta che la nostra attenzione alla creazione di nuovi parcheggi e di migliorare le condizioni urbanistiche di Monserrato è concreta”.
“Ringrazio l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi per l’impegno profuso anche in questo progetto, molto atteso dai cittadini della zona e non solo, essendo confinante con una strada ad alto traffico anche pedonale come via Cesare Cabras”.