Monserrato, via Decio Mure ancora costellata di buche a causa di una perdita idrica che va avanti da mesi: tra segnalazioni, proteste e pericoli, automobilisti e pedoni ogni giorno rischiano di cadere sull’asfalto scivoloso o di finire dentro a una delle tante voragini presenti.

Il Sindaco Tomaso Locci: “Abbiamo inviato 6 pec alle istituzioni di competenza, abbiamo anche avanzato la proposta di intervenire noi per anticipare i lavori di ripristino del manto stradale ma non abbiamo avuto risposta”. Tutto deriva da una perdita idrica che ha causato il deterioramento dell’asfalto: oramai è in gran parte dissestato e a poco servono le transenne poste per segnalare le buche più profonde. “Per ciclisti e motociclisti il pericolo è quello di finire dentro un fosso e cadere” spiega l’ennesimo residente che ha segnalato il problema a Casteddu Online, “per gli automobilisti, anche quello di finire fuori strada per evitare le buche. Ma il rischio è anche per i pedoni, l’asfalto è molto scivoloso perché sempre bagnato da acqua potabile che viene, così, sprecata”.

Anno nuovo, vecchi problemi, insomma, una situazione che si trascina da troppo tempo e chi dovrebbe intervenire, ancora oggi, non lo ha fatto.