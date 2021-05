Monserrato, aumentano gli incidenti stradali: 23 nei primi tre mesi del 2021

Sono in aumento i sinistri avvenuti per le vie della cittadina dell’hinterland cagliaritano: rispetto ai dati rilevati nel primo trimestre dell’anno scorso, 9, sono quindi 14 in più.

Le strade con maggiore incidenza di incidenti sono la ss 387, la strada statale 554, Via Cesare Cabras, Via dell’Università, Riu Mortu.

La polizia municipale, l’amministrazione comunale e la commissione viabilità e traffico e sicurezza urbana lavorano costantemente per arginare questo fenomeno.

Spesso le cause sono dovute al superamento dei limiti di velocità consentiti. Per far fronte a questa problematica, come deterrente vengono utilizzati anche l’autovelox e il sistema Trucam, il misuratore di velocità laser, che hanno accertato, per superamento dei limiti di velocità, 2061 infrazioni, da gennaio a marzo 2021,di cui 1503 dalla postazione fissa di controllo della velocità sulla ss387 e i restanti nel centro abitato.

Accolte, dove è stato possibile, le richieste da parte dei cittadini che, per arginare il fenomeno, hanno evidenziato la necessità di attraversamenti pedonali rialzati.

Foto: Andre Darco