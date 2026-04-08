“Un punto di riferimento importante per la nostra comunità e per l’hinterland”. Non solo: confermata la guardia medica, che sarà attivata nei locali ex Cries in via Cortis.

Un servizio raggiunto in seguito agli accordi stipulati dall’amministrazione comunale di Monserrato con l’Agenzia Regionale per l’Emergenza e Urgenza Sardegna (AREUS), che segna “la conclusione di una lunga interlocuzione che partí nel 2023” spiega il sindaco Tomaso Locci. “Il cambio dei vari direttori e vari commissari sul fronte sanità e l’avvicendamento della parte politica alla guida della Regione non hanno permesso di concludere più velocemente questo iter”.

“Adesso procederemo con tutti gli adempimenti necessari per riuscire a dare in comodato d’uso le strutture in via Monte Arqueri entro qualche mese.

Areus ha dato disponibilità ad eventualmente intervenire sull’immobile”.