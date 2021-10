Milo, il dolcissimo gatto che vive in un garage ad Assemini: chi vuole adottarlo?

Milo è un bellissimo gatto che vive ad Assemini, purtroppo in un garage di un condominio e nessuno lo vuole. Ha meno di un anno ma è un bel gattone, non è forastico, abituato al contatto umano, cerca una famiglia che voglia adottarlo.

Chiamate +39 340 955 5554

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

