Si spostano freneticamente in gruppo creando onde e disegni nel cielo: sono tantissimi e si vedono pressoché ovunque. Belli e di compagnia, i loro escrementi, però, stanno causando non pochi disagi in città, soprattutto in prossimità della scuola di via Argentina, dove alti alberi sono la loro casa ideale. In attesa di migrare verso luoghi più caldi, si radunano, tutti insieme, stazionando sulle piante. Nessun conflitto con loro, lo spettacolo della natura è assicurato, ma come tutti gli esseri viventi rilasciano gli scarti alimentari digeriti, dove capita.

Il risultato? Un tappeto puzzolente e scivoloso. Il Comune ha incrementato il lavaggio di strade e marciapiedi, ma, dopo poche ore, il lavoro degli operatori ecologici svanisce. Sulla questione “delle diverse migliaia di uccellini che stazionano sugli alberi di pino della Scuola Media La Marmora di Via Dell’Argine e che riversano le scariche delle loro feci” interviene pubblicamente anche l’ex sindaco Mario Sini, che pubblica le immagini degli uccelli e “del marciapiede adiacente alla scuola, in via Argentina, che è stato pulito due giorni fa e come era questa mattina”. Una poltiglia scivolosa ricopre la superficie, insomma, non resta che aspettare che gli uccelli prendano il volo per le rotte migratorie.