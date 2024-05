Metropolitana a Cagliari, Massimo Zedda: “Dopo 20 anni meglio corsie preferenziali per bus elettrici”

In città non passa da due anni per colpa dei lavori lunghi in piazza Repubblica. Per il candidato sindaco di centrosinistra i nuovi binari previsti per il Poetto potrebbero essere tagliati dal progetto anche ieri: “Risparmio di 160 milioni, pullman ogni 7 minuti sino a Quartu passando dal viale Bonaria, stadio, palazzetto dello sport e viale Poetto”