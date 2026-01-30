Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 31 Gennaio La bassa pressione determinerà in tutta l'isola piogge diffuse e rovesci anche a carattere temporalesco. I venti saranno deboli e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari il cielo sarà molto nuvoloso con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco in attenuazione dal pomeriggio. Sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 12°C e la minima di 11°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Sud, forti la pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassari la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 8°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Sudest, forti al pomeriggio, provenienti da Nord-Nordovest. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà molto nuvolosa al mattino con deboli piogge e rovesci anche a carattere temporalesco, in attenuazione dal pomeriggio. Sono previsti 15mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 12°C e la minima di 9°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Est-Nordest, forti al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa con nubi in progressivo aumento associate a deboli piogge dal pomeriggio. Sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 7° C e la minima di 6°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Nordest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nord. Si prevede allerta meteo per il vento. L'ultimo giorno di Gennaio sarà pertanto caratterizzato da un sabato in prevalenza nuvoloso con nubi in aumento nel pomeriggio e piogge diffuse e rovesci anche a carattere temporalesco. Le temperature subiranno una diminuzione raggiungendo massime di 13°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon fine settimana e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba