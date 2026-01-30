Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 3 1 Gennaio La bassa pressione determinerà in tutta l'isola piogge diffuse e rovesci anche a carattere temporalesco. I venti saranno debol i e il mare molto mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari il cielo sarà molto nuvoloso con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco in attenuazione dal pomeriggio . Sono previst i 9 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 2 ° C e la minima di 1 1 °C. I venti sarann o tesi al mattino e provenienti da Sud , forti la pomeriggio e provenienti da Nordovest . Il mare sarà mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassar i la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 10 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 3 °C e la minima di 8 °C. I venti sarann o tesi al mattino e provenienti da Sudest, forti al pomeriggio, provenienti da Nord-Nordo vest . Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giorna ta sarà molto nuvolosa al mattino con deboli piogge e rovesci anche a carattere temporalesco, in attenuazione dal pomeriggio. Sono previsti 15mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 2 ° C e la minima di 9 ° C. I venti sarann o tesi al mattino e provenienti da Est-Nordest, forti al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest. Il mare sarà mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa con nubi in progressivo aumento associate a deboli piogge dal pomeriggio . Sono previsti 2 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 7 ° C e la minima di 6 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Est-Nordest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nord. Si prevede allerta meteo per il vento. L'ultimo giorno di Gennaio sarà pertanto caratterizzato da un sabato in prevalenza nuvoloso con nubi in aumento nel pomeriggio e piogge diffuse e rovesci anche a carattere temporalesco . Le temperature subiranno una diminuzione raggiungendo massime di 1 3 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n fine settimana e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba