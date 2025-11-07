Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 8 Novembre .

Il rapido cedimento dell'alta pressione favorirà l'ingresso di correnti più umide che determineranno un peggioramento della nuvolosità dal pomeriggio e deboli piogge in serata . I venti saranno debol i e il mare da molto mosso a mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio. Sono previsti 19 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 19 ° C e la minima di 1 5 °C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sudest, al pomeriggio da Sud. Il mare sarà poco mosso. E' prevista allerta meteo per la pioggia. A Sassar i la giornat a sarà nuvolosa e nebbiosa in peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge. . Sono previsti 4 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 18 °C e la minima di 1 1 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Sud- Sud est. A Oristan o la prima parte della giornata sarà i prevalenza poco nuvolosa con nubi in aumento dal pomeriggio, associate a deboli piogge . Sono previsti 13 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 19 ° C e la minima di 1 2 ° C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest , al pomeriggio da E st. Il m are sarà moss o . A Nuoro la giornata sarà variabile con schiarite nel pomeriggio e nuvolosità in aumento con deboli piogge in serata . Sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 10 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ove st, al pomeriggio da Est- Nordest. Ci aspetta dunque una giornata nuvolosa , co n piogge e temperature in diminuzione che arriveranno a massime di 19 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba