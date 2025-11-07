Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 8 Novembre.
Il rapido cedimento dell'alta pressione favorirà l'ingresso di correnti più umide che determineranno un peggioramento della nuvolosità dal pomeriggio e deboli piogge in serata . I venti saranno deboli e il mare da molto mosso a mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio. Sono previsti 19mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sudest, al pomeriggio da Sud. Il mare sarà poco mosso. E' prevista allerta meteo per la pioggia. A Sassari la giornata sarà nuvolosa e nebbiosa in peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge.. Sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 11°C. I venti saranno moderati e provenienti da Sud-Sudest. A Oristano la prima parte della giornata sarà i prevalenza poco nuvolosa con nubi in aumento dal pomeriggio, associate a deboli piogge. Sono previsti 13mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Est. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà variabile con schiarite nel pomeriggio e nuvolosità in aumento con deboli piogge in serata. Sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Est-Nordest. Ci aspetta dunque una giornata nuvolosa, con piogge e temperature in diminuzione che arriveranno a massime di 19°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba