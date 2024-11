Meteo Casteddu, sulla Sardegna meno nuvole ma allerta vento e mare agitato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 22 Novembre L’allontanamento della circolazione depressionaria sarà responsabile di un graduale rasserenamento. I venti saranno moderati e il mare agitato. Vediamo i dettagli con i dati d egli esperti di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà molto nuvolosa al mattino e deboli piogge, con graduale attenuazione della nuvolosità fino a cielo sereno in serata . Sono previsti 0. 3 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 18 °C e la minima di 1 4 °C. I venti saranno tesi e provenienti da Nordovest per l’intera giornata. Il mare sarà mosso. E’ prevista allerta meteo per il vento. A Sassar i il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con nubi in graduale attenuazione fino a cielo sereno in serata. E’ previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 1 1 °C. I venti saranno tes i e provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. E’ prevista allerta meteo per il vento. A Oristano il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con nubi in graduale attenuazione fino a cielo sereno in serata. Sono previsti 0,5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 9 °C e la minima di 1 1 °C. I venti saranno tesi al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Nordovest per l’intera giornata. Il mare sarà molto mosso. E’ prevista allerta meteo per il vento. A Nuoro il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con deboli piogge e rasserenamenti dalle ore centrali della giornata fino a cielo sereno in serata. E’ previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 4 °C e la minima di 7 °C. I venti saranno molto f ort i per l’intera giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. E’ prevista allerta meteo per il vento. La giornata inizierà dunque con nuvole e pioggia che si attenueranno cedendo il posto a una serena serata. Con l’augurio di trascorrere una buon venerdì, ci diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba