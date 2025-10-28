Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani m ercol e dì 2 9 Otto bre L' indebolimento dell'alta pressione favorirà l'ingresso di aria più umida che determinerà un graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio. I venti saranno moderati e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a con nubi in aumento dal tardo pomeriggio . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 2 ° C e la minima di 1 3 °C. I venti moderati e provenienti da Sud-Sudest per l'intera giornata. Il mare sarà poco mosso. A Sassar i la giornat a sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi in aumento dal tardo pomeriggio. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22 °C e la minima di 1 3 °C. I venti sarann o moderati per l'intera giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. A Oristan o la giornata sarà in prevalenza serena con nubi in aumento dal pomeriggio. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 4 ° C e la minima di 1 2 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Sud-Sudest per tutta la giornata. Il m are sarà poco moss o . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi in aumento dal tardo pomeriggio . Non sono previste piogge . La temperatura massima sarà di 20 ° C e la minima di 9 °C. I venti sarann o debol i al mattino e provenienti da E st, moderat i al pomeriggio e provenienti da Sudovest . Ci aspetta pertanto un m ercoled ì in prevalenza nuvoloso con temperature che arriveranno a massime di 2 4 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba