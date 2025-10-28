Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 29 Ottobre L'indebolimento dell'alta pressione favorirà l'ingresso di aria più umida che determinerà un graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio. I venti saranno moderati e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi in aumento dal tardo pomeriggio. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 13°C. I venti moderati e provenienti da Sud-Sudest per l'intera giornata. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi in aumento dal tardo pomeriggio. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati per l'intera giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena con nubi in aumento dal pomeriggio. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Sud-Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi in aumento dal tardo pomeriggio. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 9°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudovest. Ci aspetta pertanto un mercoledì in prevalenza nuvoloso con temperature che arriveranno a massime di 24°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba