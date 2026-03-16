Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 17 Marzo Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati per l'intera giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordovest, al pomeriggio da Nordest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari farà beel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 9°C. I venti saranno tesi e provenienti al mattino da Nordest, al pomeriggio da Nord-Nordest. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sonno previste piogge. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 8°C. I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Nordest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17° C e la minima di 7°C. I venti saranno moderati e provenienti da Nordest per tutta la giornata. Abbiamo dunque alle porte un martedì di sole con venti in prevalenza moderati e temperature in rialzo che raggiungeranno massime di 21°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba