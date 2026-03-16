Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 1 7 Marzo Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato ovunque . I venti saranno debol i e il mar e molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21 ° C e la minima di 1 0 °C. I venti sarann o moderat i per l'intera giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordovest, al pomeriggio da Nordest. Il mare sarà poco mosso. A Sassar i farà beel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 9 °C e la minima di 9 °C. I venti sarann o tesi e provenienti al mattino da Nordest, al pomeriggio da Nord-Nordest. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sonno previste piogge. La temperatura massima sarà di 21 ° C e la minima di 8 ° C. I venti sarann o deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Nordest per tutta la giornata. Il mare sarà moss o . A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 7 ° C e la minima di 7 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Nordest per tutta la giornata. Abbiamo dunque alle porte un martedì di sole con venti in prevalenza moderati e temperature in rialzo che raggiungeranno massime di 21 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba