Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 5 Settembre

T utta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari l A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giorna ta . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 32 ° C e la minima di 2 1 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Nordovest per tutta la giornata . Il mare sarà poco moss o . A Sassar i la giornata sarà in prevalenza serena . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28 °C e la minima di 1 6 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest , al pomeriggio da Nord-Nordov est. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29 ° C e la minima di 1 8 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Nord -Nord ov est, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco mosso . E’ prevista allerta meteo per il vento. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29 °C e la minima di 19 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Nordovest, al pomeriggio da Nordovest. Sarà pertanto un vener d ì di sole , con temperature in rialzo che raggiunge ranno a massime di 3 2 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba