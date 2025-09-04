Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 5 Settembre
Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari lA Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 21°C. I venti saranno moderati e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 16°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Nord-Nordovest. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 18°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. E’ prevista allerta meteo per il vento. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 19°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Nordovest, al pomeriggio da Nordovest. Sarà pertanto un venerdì di sole, con temperature in rialzo che raggiungeranno a massime di 32°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba