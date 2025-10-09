Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 10 Ottobre
Quasi tutta l’isola sarà sotto l’effetto dell’alta pressione che favorirà bel tempo. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 17°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sud. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con nuvolosità in attenuazione fino a cielo sereno in serata. Sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 17°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Sudest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nordovest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 14°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio da Nord-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà variabile con nubi alternate a schiarite. E’ previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 21° C e la minima di 14°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, tesi al pomeriggio, provenienti da Est. Sarà dunque una giornata in prevalenza variabile, con temperature in aumento che raggiungeranno massime di 28°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba