Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani vener dì 10 Otto bre

Quasi tutta l’isola sarà sotto l’effetto dell’alta pressione che favorirà bel tempo. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 6 ° C e la minima di 1 7 °C. I venti saranno deb o li al mattino e provenienti da Nord, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Su d . Il mare sarà poco moss o . A Sassar i la giornat a sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con nuvolosità in attenuazione fino a cielo sereno in serata . Sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 2 8 °C e la minima di 1 7 °C. I venti sarann o m oderati al mattino e provenienti da Est-Sudest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nordovest. A Oristan o la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 6 ° C e la minima di 1 4 ° C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Est- Nordest , moderati al pomeriggio da Nord - Nord ovest . Il m are sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà variabile con nubi alternate a schiarite. E’ previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 2 1 ° C e la minima di 1 4 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, tes i al pomeriggio, provenienti da Est. Sarà dunque una giornata in prevalenza variabile , con temperature in aumento che raggiungeranno massime di 2 8 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba