Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 13 Giugno . Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare poco mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 6 °C e la minima di 18 °C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sud, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest . Il mare sarà poco moss o. A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giorna ta . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 3 °C e la minima di 1 7 °C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Sude st, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest . E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per l’intera giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 4 ° C e la minima di 1 7 ° C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Sud-Sudo vest, moderat i al pomeriggio e provenienti da Ovest- Nordovest. Il mare sarà quasi calmo . E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 1 °C e la minima di 1 8 °C. I venti sarann o deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per l’intera giornata . Sarà dunque un caldo vener d ì di sole, con temperature stazionarie che raggiungeranno massime di 3 4 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. B uo n a giornat a e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba