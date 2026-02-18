Tutta l'isola sarà sotto l'effetto della circolazione depressionaria, che determinerà deboli piogge in mattinata, ma si allontanerà favorendo l'ingresso di aria più secca, responsabile di ampie schiarite dalla sera. I venti saranno moderat i e il mare molto moss o. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con addensamenti e deboli piogge nelle ore centrali e rasserenamenti in serata. E' previst o 1 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 7 ° C e la minima di 1 2 °C. I venti sarann o tesi al mattino e orti al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassar i l' intera giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 7 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 3 °C e la minima di 9 °C. I venti sarann o forti per l'intera giornata e provenienti al mattino da Sudov est, al pomeriggio da Ovest . Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 4 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 3 ° C e la minima di 1 1 ° C. I venti sarann o tesi al mattino e provenienti da Ovest-Nord ovest, forti al pomeriggio e provenienti da Ovest. Il mare sarà mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge in assorbimento, con schiarite dalla sera . Sono previsti 2 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 1 ° C e la minima di 8 °C. I venti sarann o forti e provenienti da Ovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. Sarà pertanto un giovedì nuvoloso con piogge e schiarite dalla sera e con temperature c he raggiungeranno massime di 1 7 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba