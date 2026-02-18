Tutta l'isola sarà sotto l'effetto della circolazione depressionaria, che determinerà deboli piogge in mattinata, ma si allontanerà favorendo l'ingresso di aria più secca, responsabile di ampie schiarite dalla sera. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con addensamenti e deboli piogge nelle ore centrali e rasserenamenti in serata. E' previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 12°C. I venti saranno tesi al mattino e orti al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassari l' intera giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 9°C. I venti saranno forti per l'intera giornata e provenienti al mattino da Sudovest, al pomeriggio da Ovest. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 11°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, forti al pomeriggio e provenienti da Ovest. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge in assorbimento, con schiarite dalla sera. Sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 11° C e la minima di 8°C. I venti saranno forti e provenienti da Ovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. Sarà pertanto un giovedì nuvoloso con piogge e schiarite dalla sera e con temperature che raggiungeranno massime di 17°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba