Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 11 Dicembre
Infiltrazioni umide saranno responsabili di tempo molto nuvoloso ma senza fenomeni rilevanti. Nebbia al mattino. I venti saranno molto deboli e il mare da poco mosso a quasi calmo. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nebbia in graduale diradamento. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 11°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 9°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Sudest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con variabilità dal pomeriggio. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 10°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro il cielo sarà poco nuvoloso con banchi di nebbia dalla sera. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 9°C. I venti saranno assenti al mattino e deboli al pomeriggio, provenienti da Sud-Sudovest. Ci aspetta pertanto un giovedì poco nuvoloso, senza piogge, con venti in prevalenza deboli o moderati e temperature stazionarie che raggiungeranno massime di 17°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba