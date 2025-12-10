Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giov edì 1 1 Dicembre

Infiltrazioni umide saranno responsabili di tempo molto nuvoloso ma senza fenomeni rilevanti. Nebbia al mattino. I venti saranno molto debol i e il mare da poco mosso a quasi calm o . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nebbia in graduale diradamento . N on sono previste piogge . La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 1 1 °C. I venti sarann o deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord ov est, al pomeriggio da Sud- Sudest . Il mare sarà poco mosso. A Sassar i la giornata sarà poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 4 °C e la minima di 9 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Est-Sudest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest . A Oristan o la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con variabilità dal pomeriggio . Non sono previste piogge. La temperatura massim a sarà di 1 7 ° C e la minima di 10 ° C. I venti sarann o deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est- Nordest , al pomeriggio da Ovest-Nordov est. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro il cielo sarà poco nuvoloso con banchi di nebbia dalla sera . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 9 °C. I venti sarann o assenti al mattino e debol i al pomeriggio, provenienti da Sud-Sudoves t . Ci aspetta pertanto un giov edì poco nuvoloso , senza piogge, con venti in prevalenza debol i o moderati e temper ature stazionarie che raggiunger anno massime di 1 7 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba