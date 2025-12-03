Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 4 Dicembre La circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge al mattino si allontanerà favorendo l'ingresso di aria più secca, che determinerà ampi rasserenamenti dalla sera. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 10°C. I venti saranno tesi e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassari la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge in assorbimento dal tardo pomeriggio e cielo parzialmente nuvoloso in serata. Sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 11°C e la minima di 8°C. I venti saranno moderati per tutto il giorno e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. A Oristano la giornata sarà molto nuvolosa con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco, poco nuvolosa al pomeriggio e nuvolosa in serata con deboli piogge. Sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà molto mosso. A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge in assorbimento con schiarite in serata. E' previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 9°C e la minima di 7°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Nordest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Sarà dunque un giovedì nuvoloso, in prevalenza piovoso, con venti da moderati a tesi e temperature in lieve calo che non supereranno i 15°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba