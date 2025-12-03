Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 4 Dicembre La circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge al mattino si allontanerà favorendo l'ingresso di aria più secca, che determinerà ampi rasserenamenti dalla sera. I venti saranno debol i e il mare mosso . Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 5 ° C e la minima di 1 0 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassar i la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge in assorbimento dal tardo pomeriggio e cielo parzialmente nuvoloso in serata . S ono previst i 4 mm di piogg ia . La temperatura massima sarà di 1 1 °C e la minima di 8 °C. I venti sarann o moderati per tutto il giorno e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. A Oristan o la giornata sarà molto nuvolosa con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco, poco nuvolosa al pomeriggio e nuvolosa in serata con deboli piogge . Sono previsti 6 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 10 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Nordest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà molto mosso. A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge in assorbimento con schiarite in serata . E' previsto 1 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 9 ° C e la minima di 7 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Nord-Norde st, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Sarà dunque un giov edì nuvoloso, in prevalenza piovoso, con venti da moderati a tesi e temper ature in lieve calo che non supereranno i 1 5 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a g iornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba