Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani m ercoledì 3 Settembre Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno moderati e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari l A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giorna ta . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 1 ° C e la minima di 2 0 °C. I venti sarann o moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nordovest per tutta la giornata . Il mare sarà poco moss o . A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 7 °C e la minima di 1 6 °C. I venti sarann o moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 9 ° C e la minima di 2 8 ° C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da E st, tesi al pomeriggio e provenienti da Nord ovest. Il mare sarà mosso . A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 8 °C e la minima di 1 7 °C. I venti sarann o tesi al mattino e provenienti da Ovest-Sudove st, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord ovest. Ci aspetta dunque un m ercol ed ì con tanto sole e temperature che raggiunge ranno a massime di 3 1 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba