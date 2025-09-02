Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 3 Settembre Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno moderati e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari lA Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 31°C e la minima di 20°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 16°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 28°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà mosso. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 17°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Ci aspetta dunque un mercoledì con tanto sole e temperature che raggiungeranno a massime di 31°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba