Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 17 Aprile. Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare da mosso a poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 14°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Sud. Il mare sarà poco mosso. A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 11°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nord per tutta la giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 14°C. I venti saranno deboli al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nord per l'intera giornata. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21 C e la minima di 10°C. I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per l'intera giornata. Sarà dunque un venerdì in prevalenza soleggiato, senza piogge, con venti in prevalenza moderati e temperature che raggiungeranno massime di 21°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba