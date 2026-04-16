Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani vener dì 1 7 Aprile . Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mar e da moss o a poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 1 ° C e la minima di 1 4 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Sud . Il mare sarà poco moss o. A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 1 °C e la minima di 1 1 °C. I venti sarann o moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nord per tutta la giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza seren a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 1 ° C e la minima di 1 4 ° C. I venti saranno deboli al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nord per l'intera giornata. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 1 C e la minima di 1 0 °C. I venti sarann o deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per l'intera giornata. Sarà dunque un vener dì i n prevalenza soleggiato , senza piogge, con venti in prevalenza moderati e temperature che raggiungeranno massime di 2 1 °C . Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uon a giornat a e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba