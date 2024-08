Meteo Casteddu, domani a Cagliari sole splendente: allerta per il vento

meteocasteddu

Le previsioni per domani mercoledì 21 agosto. A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 33°C e la minima di 22°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nordovest per tutta la giornata

Il mare sarà poco mosso