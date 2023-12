Mandas, il primo treno interamente al femminile: una giornata speciale per la storia dei trasporti in Sardegna. Loro sono Martina, Serena, Michela e Francesca e “rappresentano il futuro della nostra ferrovia da Monserrato a Mandas e Isili” ha comunicato il sindaco Umberto Oppus. Le ha presentate così, domenica, in occasione della manifestazione “Saboris Antigus” che ha segnato una svolta per i trasporti isolani su rotaie. Infatti non era mai stato registrato un treno tutto al femminile, hanno gestito loro il traffico ferroviario, per la prima volta, alla quale seguiranno tante altre volte.