Vandalismo senza alcun senso nei confronti della statua di Gigi Riva a Mandas creata dallo scultore Mario Matta. La scultura è stata colpita la scorsa notte con un martello, e riporta danni al braccio e alle dita della mano destra.

“Davanti a certi gesti si prova solo disgusto e non possono e non devono esistere giustificazioni per l’ ignoranza di certi soggetti”, ha commentato il sindaco Umberto Oppus. “Lo sdegno collettivo sarà accompagnato dalla denuncia che stiamo presentando ai Carabinieri nella speranza che le forze dell’ordine individuino subito i responsabili. Ho appena sentito Mario Matta che domani mattina sarà al lavoro per sistemare il danno.” Un atto di inspiegabile violenza nei confronti di un mito amatissimo in Sardegna e non solo. L’opera sarà comunque a breve restaurata da Matta per riportarla alla sua originaria bellezza.