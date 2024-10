Malore improvviso durante la gita in moto, muore a 57 anni: anche Sanluri piange Andrea Putzolu 

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È morto stroncato da un malore durante una gita in moto, una delle tante che era abituato a fare Andrea Putzolu, nato 57 anni fa a Sanluri e residente da tempo in Friuli Venezia Giulia. Era in sella alla sua Suzuki Gsx 750 quando, all’altezza di un ponte, è andato a sbattere contro un guardrail. Non ha riportato gravi ferite perchè la velocità era decisamente moderata, ma si era accasciato sull’asfalto. Quando sono arrivati i soccorritori era ancora cosciente, tanto che il trasporto all’ospedale di Pordenone è avvenuto in codice giallo, cioè nessuna gravità elevata. Una volta arrivato lì, si è spento per delle complicanze cardiache. Il suo cuore non ha retto e si è bloccato per sempre. La salma è stata posta sotto sequestro e sarà adesso la Procura locale a decidere il da farsi, molto probabilmente saranno eseguiti degli accertamenti ed esami autoptici da parte del medico legale, per appurare le esatte cause del decesso.

Putzolu era molto conosciuto e stimato a Maniago, paesino nel quale viveva da anni dopo una parentesi lavorativa in Germania, col ruolo di titolare di una gelateria. Era comunque molto legato alla sua terra natale, la Sardegna, e in particolare a Sanluri, dove la notizia della sua morte ha portato tristezza e lacrime tra gran parte dei residenti.