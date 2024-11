Luna, la cagnetta che rischia in canile: la padrona ha un tumore, aiutiamola a trovare una nuova famiglia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Questa è la storia di Luna & Rolly..due cagnolini che per vicissitudini della vita stanno cercando di non finire in canile. Rolly fortunatamente, essendo di taglia piccola, ha trovato una nuova famiglia..una di quelle famiglie che ogni animale vorrebbe. La stessa sorte purtroppo non è toccata a Luna, che essendo di taglia grande rischia veramente di entrare in canile perchè l’unica richiesta di adozione purtroppo non è andata a buon fine. Da giorni stanno soli a casa, escono in passeggiata 3 volte al giorno con la dog sitter e con i vicini di casa che danno ampia disponibilità, mangiano, ma la padrona purtroppo è arrivata alla fine (il tumore e in stadio terminale e si pensa siano i suoi ultimi giorni di vita) e urge trovare qualcuno per Lunetta