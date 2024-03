L’assurdo omicidio di Laura Fiorito, uccisa in Belize davanti alla sua famiglia

Un dolore immenso e una storia inspiegabile che lascia sgomenti. La vita di Laura Fiorito, madre 44enne originaria di Siracusa, è stata uccisa pochi giorni fa a colpi di pistola durante una vacanza in famiglia in Belize, in centro a Belmopan. Laura era con il marito, Salvatore Lopes ed i figli di 7 e 11 anni, coi quali viveva in Olanda, e stava mangiando un gelato. Due uomini, Robert Joseph, cinquantanovenne cittadino americano haitiano proprietario del resort in cui alloggiava la famiglia, e suo figlio David Joseph, ventidue anni, si sono avvicinati cordialmente alla famiglia. Dopo chiacchiere e strette di mano, il 59 enne ha tirato fuori la pistola e ha ucciso sia la 44enne che una bambina di 8 anni. Dietro l’insano gesto, stando a quanto raccontato da Joseph in tribunale, ci sarebbe il presunto tentativo da parte della famiglia della vittima di avvelenare i suoi figli. Straziante il post social che il marito Salvatore ha voluto dedicare a Laura: “Vivrà nei nostri cuori per sempre. Era il meglio che un uomo potesse desiderare e la migliore mamma del mondo. Ha portato gioia e felicità a tante persone. Non ci sono lacrime che possono fermare il dolore che stiamo provando. Siamo stati sposati per oltre vent’anni e rimangono tanti bei ricordi e due bellissimi figli. Ci manchi tantissimo. Non poterti più stringere tra le nostre braccia è un dolore indescrivibile”.