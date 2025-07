Quartu, grande successo per la seconda tappa delle selezioni in Sardegna di miss mamma italiana 2025. Anche per la seconda tappa di Miss Mamma in Sardegna , è stato un grande successo!. Le selezioni si sono svolte venerdi 11 luglio a Quartu S.E. nella bellissima Piazza Spolittu presso il Mr Robinson. Il concorso nazionale di bellezza e simpatia Miss Mamma Italiana è presente nella penisola da ben 32 anni grazie alla Tema Spettacoli di Paolo Teti , è arrivato in Sardegna tramite l’agenzia Lady Music Models di Giafranco Campus che da 21 anni svolge con successo selezioni in tutta l’isola . Ben 15 mamme si sono scontrate dalle 21.30 in poi a suon di bellezza simpatia ,defile e giochi sul tema casalingo. Le concorrenti in gara erano divise in 3 categorie: la classica dai 26 ai 45 anni, la gold sai 46 ai 55 anni e la ever green dai 56 in su .

Si sono classificate alle fasi finali del concorso rispettivamente: Categoria classica (dai 26 ai 45 anni) prima classificata Mariangela Oggiano 42 anni di Sorso in provincia di Sassari

– seconda codificata Isabel Sardu 42 anni di Quartu – terze classificate a pari merito: Denise Davoli 32 anni di Selargius e Pamela Loy 44 anni di Cagliari. Per la Categoria Gold : – prima classificata Daniela Caneo 48 anni di Alghero (SS) -seconda classificata Dolores Corona 51 anni di Cagliari

-terza classificata : Daniela Abis 53 anni di Sinnai. Per la categoria ever green:- prima classificata Milena Masala 63 anni di Cagliari, -seconda classificata Simona Anello 63 anni di Selargius. Ha condotto la serata Kristian Zeta , ospiti d’eccezione un fantastico duo Hip hop denominato i “Dotz”.