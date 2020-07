La meraviglia di Su Suercone negli scatti di Cristina Mulas

Cristina Mulas ci invia due scatti da un luogo spettacolare al centro della Sardegna, nel Supramonte di #Orgosolo, dove si trova la più profonda dolina dell’Isola: #SuSuercone spettacolo della natura e paradiso del trekking! A corredo della foto ci scrive: “Ho tralasciato di allegare le bellissime foto di cala Mariolu e cala Goloritzè, conosciute in tutto il Mondo per mostrarvi altri scorci meravigliosi della Sardegna, sicuramente meno battuti per la complessità del percorso e meno conosciuti. Sto parlando della bellissima dolina de Su Suercone!”

E quanto ha ragione la nostra lettrice Cristina che ringraziamo per averci inviato questi scatti per la nostra nuova rubrica.

