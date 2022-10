La grande paura di Salvatore Sasso Deidda: “Stiamo bene, grazie a tutti: speriamo per i ragazzi coinvolti”

Lo schianto tra auto e scooter a Quartu, le ambulanze, i momenti di grandissima paura. Salvatore Sasso Deidda, deputato di Fdi, ha tutto ben scolpito nella mente, e adesso finalmente può raccontare lo scampato pericolo: “Prima di tutto vorrei ringraziare tutti per il caloroso interessamento e mi scuso se vi siete preoccupati ma STIAMO BENE. Un brutto incidente, che ha richiesto l’arrivo di autoambulanze medicalizzate e i Carabinieri per i rilievi di rito. Ringrazio entrambi per il prezioso intervento, subito da noi richiesto appena avvenuto l’incidente. Li ringrazio per il servizio prestato e ringrazio anche i cittadini che a quell’ora si sono avvicinati e preoccupati delle nostre condizioni