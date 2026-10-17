CULTURA NEL PIATTO

Il polpettone con mortadella, uova sode e piselli

Il profumo della cucina di casa

Il polpettone è uno dei piatti più rappresentativi della cucina familiare italiana. Una preparazione nata anche dall’arte di recuperare e valorizzare ingredienti semplici, trasformandoli in una pietanza ricca e sostanziosa, capace di riunire tutti intorno alla tavola.

Ogni famiglia conserva la propria versione: c’è chi aggiunge formaggio, chi prosciutto, chi verdure. In questa ricetta scegliamo la mortadella, che dona sapore al ripieno, e le uova sode, che al momento del taglio rivelano il caratteristico cuore giallo.

Il contorno è quello della tradizione: piselli insaporiti nel fondo di cottura della carne.

INGREDIENTI PER 6 PERSONE

Per il polpettone

300 g di carne macinata di vitello

300 g di carne macinata di maiale

100 g di mortadella a fette

3 uova sode

1 uovo fresco

60 g di mollica di pane

100 ml di latte intero

40 g di Parmigiano Reggiano

Prezzemolo tritato

Noce moscata, sale e pepe

Per la cottura e il contorno

450 g di piselli sgranati

20 g di olio extravergine d’oliva

1 cipolla media

80 ml di vino bianco secco

150 ml circa di brodo vegetale

1 rametto di rosmarino

PREPARAZIONE

Preparare l’impasto

Ammollare la mollica nel latte e strizzarla leggermente. Riunire in una ciotola le carni macinate, il pane, l’uovo fresco, il Parmigiano, il prezzemolo, la noce moscata, il sale e il pepe.

Amalgamare delicatamente, senza lavorare eccessivamente la carne, per mantenere morbido l’impasto.

Farcire con mortadella e uova

Stendere l’impasto su un foglio di carta forno formando un rettangolo spesso circa 2 cm.

Distribuire le fette di mortadella sulla superficie, lasciando liberi i bordi. Sistemare al centro le tre uova sode, una dietro l’altra.

Arrotolare delicatamente la carne aiutandosi con la carta forno e sigillare bene le estremità.

Preparare il fondo di cottura

In una casseruola adatta al forno, far appassire la cipolla tritata con l’olio e poco brodo. Adagiare il polpettone e farlo rosolare delicatamente su tutti i lati.

Sfumare con il vino bianco, aggiungere il rosmarino e poco brodo caldo.

La cottura

Trasferire la casseruola nel forno preriscaldato a 175 °C.

Coprire e cuocere per circa 30 minuti, aggiungendo poco brodo quando necessario.

Scoprire e proseguire per altri 15-25 minuti, bagnando frequentemente il polpettone con il fondo di cottura.

La temperatura al cuore della carne dovrà raggiungere almeno 71 °C.

I piselli

Negli ultimi 15-20 minuti di cottura, aggiungere i piselli nella casseruola, distribuendoli intorno al polpettone.

Unire qualche cucchiaio di brodo, se necessario, e lasciarli insaporire lentamente fino a quando saranno teneri.

Il riposo e il servizio

Lasciare riposare il polpettone per almeno 10 minuti prima di affettarlo.

Disporre le fette su un piatto ovale, accompagnarle con i piselli e completare con qualche cucchiaio del fondo di cottura caldo.

VALORI NUTRIZIONALI PER PORZIONE

Stima per 1/6 della preparazione, piselli compresi.

Energia: circa 480 kcal

Proteine: 35 g

Carboidrati: 18 g

Di cui zuccheri semplici: 4 g

Grassi totali: 29 g

Di cui grassi saturi: 10 g

Di cui grassi insaturi: 17 g

Fibre alimentari: 4 g

Colesterolo: 245 mg

IL COMMENTO NUTRIZIONALE

Il polpettone rappresenta un secondo piatto sostanzioso, ricco di proteine di elevata qualità biologica.

La presenza della carne di maiale, della mortadella, delle uova e del Parmigiano contribuisce tuttavia ad aumentare la quantità di grassi saturi e colesterolo.

I piselli, oltre ad accompagnare piacevolmente la carne, apportano fibre, carboidrati e proteine vegetali.

Si tratta di una preparazione adatta al pranzo della domenica, da inserire occasionalmente in un’alimentazione varia ed equilibrata.

Raffaella Aschieri

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma

Saggista.