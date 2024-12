Entrambi i fatti sono accaduti nei giorni scorsi, a confermare le situazioni sono le istituzioni locali.

La carenza di parcheggi, come in tanti altri centri dell’hinterland cagliaritano, e non solo, è una tegola per chi è in cerca di un posteggio dove mettere in sosta la propria vettura, possibilmente vicino a dove è la meta del luogo da raggiungere. Questo non giustifica, però, il comportamento di alcuni che, incuranti di divieti o di effettuare un parcheggio a regola d’arte, occupano una porzione di strada in più o dove proprio non devono. A segnalare l’accaduto sono altri residenti che puntano il dito contro chi non rispetta le norme per una pacifica convivenza e, attraverso i social, mezzo diretto e, pressoché, senza censure, postano le avversità con le quali, molto spesso, devono fare i conti.

Più attenzione e rispetto è la richiesta, soprattutto verso i più fragili al fine di agevolarli nella sosta con il parcheggio, a loro riservato, non occupato da chi non ha il diritto di farlo.