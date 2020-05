Il sogno di Monserrato: “Diventeremo una città che offre svago ai giovani in piena sicurezza”

Valorizzare tutto il patrimonio culturale, storico e artistico delle tradizioni locali della città e trasformare Monserrato in una città piacevole che offre il giusto svago senza correre alcun rischio. Questi sono gli obiettivi di Emanuela Stara, assessora alla Cultura che spiega: “Il covid ha stravolto tutto il mondo e abbiamo dovuto rivolgere l’attenzione a delle situazioni gravi che mai ci saremmo aspettati alcuni mesi fa. Di conseguenza, abbiamo dovuto anche rimodulare le risorse, per rispetto alle situazioni difficili, anche nel settore di cui mi occupo. Non nego che a marzo, nel periodo più buio, mi sono chiesta quando avrei potuto di nuovo realizzare qualcosa. Anche se il mio settore è stato apparentemente silente, in questo periodo comunque abbiamo subito ripreso a chiederci che cosa avremmo potuto fare. Con le finanze che abbiamo a disposizione, si vuole porre l’attenzione su tutta la cittadinanza attraverso azioni ed eventi che siano adatti a tutte le età, mettendo in evidenza tutte le forme artistiche, culturali e folkloristiche tradizionali dell’Arte della nostra città, per creare una sorta di benessere che è assolutamente necessario soprattutto in periodi di difficoltà come questi. È un settore che non si è palesato sino ad ora per rispetto nei confronti delle persone che non stavano bene, che hanno perso il lavoro e che e sono venute a mancare, ma ha continuato a lavorare cercando di trovare le soluzioni possibili per non dover interrompere le nostre consuetudini che ormai sono molto ben radicate. In base alle finanze e alle disposizioni ministeriali speriamo di poter riattivare i nostri eventi estivi, natalizi, di tutto l’anno coinvolgendo tutte le associazioni e chiunque voglia mettersi in opera con noi, per donare alla città questo piccolo benessere di cui abbiamo necessità. Vorremmo iniziare con l’apertura di una scuola civica di musica a Monserrato e valorizzare tutto il patrimonio culturale storico e artistico delle tradizioni locali della città: assicurare Monserrato come una città piacevole che offre il giusto svago senza correre alcun rischio “, le parole in consiglio comunale dell’assessora alla Cultura Emanuela Stara. Il bilancio è stato approvato anche con l’9inatteso voto a favore della consigliera Caterina Argiolas dell’opposizione.