“Il canile di Musei controllato anche dai Nas, tutti i cani stanno bene”

La presidente della Lega del Cane sezione Carbonia Patrizia Sitzia, in risposta alla denuncia di malagestione del canile di Musei, da parte di Stop Animals Crime Italia.

Il canile di Musei è un canile comunale gestito dalla sezione di Carbonia della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Periodicamente riceve controlli da parte delle autorità preposte. Da ultimo, il 15 novembre 2022, i Nas di Cagliari hanno effettuato un controllo igienico sanitario rilevando che i cani “si presentano in buono stato di salute, ben nutriti ed esenti da comportamenti anomali e stereotipie e che le condizioni igieniche del canile sono confacenti all’attività svolta”.

Su 38 ingressi nel 2022, ci sono state 36 adozioni.

Purtroppo in canile ci sono le sofferenze, non tutti i cani stanno bene, non tutti i cani sono grassi e non tutti i cani accettano di vivere la maggior parte della loro vita chiusi in un box.

Pertanto, siamo fiduciosi che chi di dovere, a seguito di questi attacchi, accerterà e confermerà la regolarità e correttezza della nostra gestione.

