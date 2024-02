I carabinieri trovano droga in auto durante un controllo: 51enne denunciato a Senorbì.

E’ stato fermato in località Santa Mariedda a Senorbì nel corso di un normale servizio di controllo. Insospettiti da alcuni atteggiamenti, i carabinieri hanno deciso di perquisire l’abitacolo del mezzo e nel cofano hanno trovato 130 grammi di marijuana in una confezione di cellophane sottovuoto. L’uomo, un 51enne del luogo, non ha saputo o voluto fornire indicazioni circa la destinazione di quell’involucro. Ulteriori 3 grammi della stessa sostanza sono stati rinvenuti nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita immediatamente dopo. Il valore sul mercato al dettaglio della marijuana sequestrata supera i €1000. Il 51enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.