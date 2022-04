Alla guida senza patente, ultra 80enne sarda fermata due volte in 15 giorni

Di mollare la sua auto non ne voleva proprio sapere. E così, nonostante i suoi oltre arzilli e ribelli 80 anni, ha pagato la prima multa di 5.000 euro per aver guidato senza patente e dopo un paio di settimane è tornata a sfrecciare per le strade di Nuoro come se niente fosse, senza cinture di sicurezza e soprattutto senza patente con la sua Nissan Micra che doveva peraltro restare sottoposta per 90 giorni a fermo giudiziario.

Non sono trascorse neanche due settimane che la stessa pattuglia, sempre impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha notato di nuovo il veicolo Nissan Micra circolare e ben sapendo che questo era stato sottoposto a fermo hanno tempestivamente imposto l’alt. La sorpresa non è finita qui perché alla guida del veicolo si è presentata la stessa persona. L’auto è stata trasferita in un centro autorizzato e la signora ha dovuto pagare un’ulteriore sanzione di 2.000 euro.