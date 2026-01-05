Raffica di controlli nella notte appena trascorsa a Gonnosfanadiga e nei centri limitrofi, dove i carabinieri hanno messo in campo un servizio straordinario di prevenzione e sicurezza. L’operazione, predisposta dalla Compagnia di Villacidro, ha interessato il centro abitato e le principali arterie di collegamento, comprese le strade di penetrazione agraria.

In azione le pattuglie della stazione dei carabinieri di Gonnosfanadiga e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Villacidro, supportate anche da militari in abiti civili. Nel corso del servizio sono state identificate oltre 35 persone e controllate circa 40 autovetture, con l’allestimento di diversi posti di controllo nei punti ritenuti più sensibili del territorio.

L’attività rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione disposto dal comando provinciale dei carabinieri di Cagliari, finalizzato a tutelare l’incolumità dei cittadini, a contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti e, soprattutto, a prevenire i reati predatori che incidono in maniera significativa sulla percezione di sicurezza della popolazione.