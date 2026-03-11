RINGRAZIAMENTO E TRIGESIMO
Ad un mese dalla scomparsa della cara e indimenticabile
Gioconda Scalas
Ved. Abis
I figli Greca con Pucci, Andrea con Viviana, Genesio con Teresa, Lucio e Marta ringraziano quanti con scritti, fiori e presenza hanno partecipato al loro dolore e invitano a unirsi in
preghiera nella Santa Messa che verrà celebrata
Lunedì 16 Marzo alle ore 16.30 nella
Parrocchia di San Pietro in Assemini.
