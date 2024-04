Ghali in Sardegna: appuntamento al Red Valley Festival di Olbia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Al Red Valley Festival targato 2024 di Olbia arriva Ghali. Di oggi l’annuncio ufficiale: il nome di uno degli artisti rivelazione dell’ultimo festival di Sanremo, con il suo sound e il suo mix con le sonorità trap, va ad aggiungersi ai nomi di Salmo, Max Pezzali, Tommaso Paradiso, Annalisa e gli altri già presente nella scaletta delle quattro giornate di musica ed eventi in programma nell’Olbia Arena dal 14 al 17 agosto. Con i due sold out delle tre date al Forum di Assago, Ghali sceglie il Red Valley come unica data estiva del festival, in programma nel day 1 il 14 agosto, per portare tutta la sua energia in un set dal vivo che darà modo al pubblico di ascoltare tutti i suoi più grandi successi. Dai brani più iconici della sua carriera, alle hit che hanno dominato le classifiche italiane, fino alla trap del suo ultimo mixtape “Pizza Kebab Vol.1”. Il primo giorno proseguirà poi con il dj set internazionale del nuovo fenomeno della musica elettronica, Charlotte De Witte, che inaugura la stagione con un set techno.