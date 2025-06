Gesturi – Un drone ultra moderno contro i piromani: gli incendiari si combattono dal cielo. Consegnato il dispositivo di ultima generazione alla Compagnia Barracellare, grazie alla tecnologia termica sarà anche impiegato nella ricerca di dispersi, soprattutto in aree complesse come la Giara, spesso teatro di smarrimenti, specie nelle ore notturne.Ieri mattina, presso l’aula consiliare, il Sindaco Emilio Serra ha consegnato simbolicamente al Capitano della Compagnia Barracellare un drone con camere termiche, fototrappole e altri strumenti avanzati, frutto di un investimento mirato a contrastare l’abbandono dei rifiuti e gli incendi dolosi. Una importante innovazione per il bellissimo territorio abbracciato dall’oasi della Giara, meta per tanti avventori che possono immergersi nella natura incontaminata. “L’acquisto di queste attrezzature è stato possibile grazie a due finanziamenti della Regione Sardegna: 2023 – destinato al contrasto dell’abbandono dei rifiuti;2024 – rivolto alla prevenzione degli incendi dolosi” ha spiegato il Comune.Con questi fondi, oltre al drone e alle fototrappole, sono già stati acquistati nei mesi scorsi: una torre faro per operazioni notturne, una motopompa per emergenze da allagamento, un carrello appendice a supporto logistico. Non solo: “Nei prossimi mesi è prevista anche la consegna di un nuovo mezzo operativo per la Compagnia Barracellare, che andrà a completare l’equipaggiamento destinato alla protezione del nostro territorio, e nuovi presidi per gli operatori dell’ antincendio”.

“L’intento della nostra amministrazione è contrastare ogni fenomeno illecito che danneggi il nostro patrimonio ambientale, il bene più prezioso che abbiamo. Lo facciamo dotando la Compagnia Barracellare di strumenti all’avanguardia, affinché possa continuare a svolgere il suo prezioso servizio nel modo più efficace possibile” – ha dichiarato il Sindaco Emilio Serra.

Con questo importante passo, l’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno concreto verso ambiente, sicurezza e protezione civile, in sinergia con le forze attive sul territorio.