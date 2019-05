Fratelli d’Italia: “Antonella Zedda, unica candidata sarda. In Europa per cambiare tutto”

“Antonella Zedda, consulente assicurativo di 43 anni, di Isili, è l’unica candidata sarda di Fratelli d’Italia alle elezioni Europee del 26 maggio.

Oggi, durante una conferenza stampa, i rappresentati isolani del movimento di Giorgia Meloni hanno presentato il programma delle prossime elezioni e la loro idea di Europa.

“Sono quindici i punti del programma che si riassumono nel titolo In Europa per cambiare tutto”, ha spiegato il capogruppo FdI in Consiglio regionale, Francesco Mura. “Un programma non contro l’Europa, ma per rendere l’Italia protagonista. Siamo un partito in crescita e abbiamo l’ambizione di eleggere una rappresentante sarda”.

“L’Europa non è lontana, incide nella nostra vita quotidiana e anche nell’attività del Consiglio regionale”, ha ricordato Paolo Truzzu, candidato sindaco di Cagliari. “Sono un europeista convinto, ma credo in un’Europa di Stati sovrani, non in quella delle lobby”.

Secondo l’assessore all’Ambiente, Gianni Lampis, “le istituzioni hanno necessità di avere un interlocutore forte in Europa. Un’esigenza di rappresentatività che possiamo avere grazie ad Antonella, una sarda, una donna che viene dall’interno della nostra Isola e che ne conosce le esigenze”.

La candidata, Antonella Zedda, ha spiegato cosa vorrà fare a Bruxelles. “Andremo in Europa a cambiare tutto, anche il modo di fare politica di chi ha rappresentato la Sardegna in precedenza senza difenderci”, ha detto. “Dall’Europa passa la tutela dei nostri prodotti, del Made in Italy e dei prodotti tipici sardi, e noi vogliamo valorizzare e proteggere l’unicità della nostra terra. Andiamo, quindi, a cambiare tutto per avere un Europa dei popoli e non dei burocrati”, ha concluso Antonella Zedda.