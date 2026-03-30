E’ mancato all’affetto dei suoi cari
Piero Giordano
Ne danno il triste annuncio Marcello con Maria Teresa, Carlo, Daniela con Andrea e Federico, Donatella con Giovanni e Edoardo, Alessandra.
Un particolare ringraziamento al signor Kumar per l’amorevole assistenza prestata.
I funerali avranno luogo Mercoledì 1 aprile alle ore 15.00
nella Parrocchia Santa Lucia in Cagliari.
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