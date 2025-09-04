È mancata all’affetto dei suoi cari



Sabrina Balducchi

in Frongia

Ne danno il triste annuncio il marito Giovanni,

la figlia Eleonora con Freddy e la nipote Victoria,le sorelle Susanna e Cinzia e parenti tutti.

I funerali avranno luogo Venerdì 5 Settembre alle ore 15.30

nella Parrocchia di San Gregorio Magno a Pirri.

