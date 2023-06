E’ di Graziano Origa il cadavere trovato a Margine Rosso, artista di Dolianova: mistero sulla morte

E’ dell’artista Graziano Origa, 71 anni, il corpo trovato oggi senza vita nelle acque del Margine Rosso, a Quartu. Era grafico, disegnatore, giornalista e direttore editoriale.

Il cadavere è stato scoperto la scorsa notte da alcuni ragazzi che stavano passeggiando e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Non ci sono segni di violenza, almeno in apparenza e dopo una prima analisi: domani saranno effettuati altri esami per capire cosa abbia provocato la morte dell’uomo, originario di Dolianova. L’ipotesi al momento più probabile è che si sia trattato di un malore, per lui fatale.

Ha collaborato con tante riviste, giornali e quotidiani e realizzato diversi fumetti, lavorando fra Sardegna e Veneto dopo aver girato il mondo.