Drammatico schianto a Selargius sulla statale 387: muore un centauro, ferito un altro ragazzo. Ennesima croce sulle strade attorno a Cagliari: un motociclista è morto nel pomeriogio in un terribile incidente avvenuto sulla statale 387, inutile l’intervento dei soccorritori. Scontro fatale tra una moto e una Punto, i due mezzi viaggiavano in direzioni opposte. Fatale probabilmente ancora una volta l’alta velocità. La moto era occupata da due persone: una è morta, l’altro giovane ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Sul posto anche i carabinieri di Quartu.