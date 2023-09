Ennesimo femminicidio, questa volta a Battipaglia. Una giovane donna di 38 anni è stata uccisa con delle coltellate alla gola dal marito. La coppia di era trasferita da poco nella cittadina campana e al momento dell’omicidio i figli non erano presenti in casa. Sarebbe stato lo stesso omicida a chiamare i carabinieri. Non è ancora chiaro il movente che ha spinto all’insano gesto l’uomo e sono in corso ancora tutti i rilievi del caso.

Si tratta dell’ottantesimo femminicidio solo nel 2023.